版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘劲扬,欧盟向西班牙银行业伸援手缓解投资者疑虑

路透首尔6月11日电---韩股周一开盘劲扬,在欧元区财长同意对西班牙债务负担沉重的银行业提供救助基金后,投资者担忧情绪缓解.

造船类股领涨,三星重工业(010140.KS)大涨4.5%,大宇造船(042660.KS)升3.8%.

0002GMT,韩国综合股价指数.KS11涨1.47%至1,862.66点.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐