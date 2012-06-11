〔韩国股市〕开盘劲扬,欧盟向西班牙银行业伸援手缓解投资者疑虑

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透首尔6月11日电---韩股周一开盘劲扬,在欧元区财长同意对西班牙债务负担沉重的银行业提供救助基金后,投资者担忧情绪缓解.
造船类股领涨,三星重工业(010140.KS)大涨4.5%,大宇造船(042660.KS)升3.8%.
0002GMT,韩国综合股价指数.KS11涨1.47%至1,862.66点.(完)
--编译 李爽;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。