《中国报摘》--金融时报6月11日

* 头版头条:

--5月中国进出口规模双双创月度历史新高,中国外贸出现见底苗头.

* 其他:

--据普益财富统计,今年以来银行发行的外币产品整体预期收益率确实有所下滑,和1月份相比,5月份外币理财产品整体预期收益率下滑了0.55个百分点至3.36%,而人民币理财产品整体预期收益率下滑0.46个百分点至4.78%.

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)城市金融研究所副所长樊志刚称,通过强化资金用途监测,创新业务方式,大型银行在确保流动资金贷款真实交易背景的同时,严格控制流动资金贷款增长,数据显示,银行信贷资金不可能是股市和部分商品市场"快钱"的主要来源.而始作俑者是那些有利于正规金融体系之外的民间游资.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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