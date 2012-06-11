《中国报摘》--金融时报6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 头版头条:
--5月中国进出口规模双双创月度历史新高,中国外贸出现见底苗头.
* 其他:
--据普益财富统计,今年以来银行发行的外币产品整体预期收益率确实有所下滑,和1月份相比,5月份外币理财产品整体预期收益率下滑了0.55个百分点至3.36%,而人民币理财产品整体预期收益率下滑0.46个百分点至4.78%.
--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)城市金融研究所副所长樊志刚称,通过强化资金用途监测,创新业务方式,大型银行在确保流动资金贷款真实交易背景的同时,严格控制流动资金贷款增长,数据显示,银行信贷资金不可能是股市和部分商品市场"快钱"的主要来源.而始作俑者是那些有利于正规金融体系之外的民间游资.(完)
--整理 李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。