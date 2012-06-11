〔中国债市〕嘉力达实业成深交所中小企业私募债第一单,规模5,000万元

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海6月11日电---继中国上海交易所第一支中小企业私募债发行后,据中国证券报报导,深圳市有限公司私募债作为深圳交易所第一单中小企业私募债也已发行完毕.并有望成为首只挂牌的中小企业私募债券.
据报导,嘉力达实业有限公司发行的私募债规模总计5,000万元人民币,期限3年、利率9.99%,由国信证券承销.发行当天就被基金专户、券商自营等机构投资者一抢而空,发行人当天已收到款项.
此前上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444]
中国中小企业私募债券第一单已于上周五成功发行.上海证券交易所网站公布,苏州华东镀膜玻璃有限公司5,000万元人民币中小企业私募债券,该债券期限2年,利率为9.5%.[ID:nSB1597432]
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。