〔金砖国家〕6月8日股汇市收盘纵览

路透6月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.88%,报905.17点.

中国股市:沪综指收跌至逾两个月新低.中国央行三年半来首次降息,但时机略显意外反加剧市场对宏观经济面忧虑,投资者在周末数据公布前夕亦趋于谨慎,导致大盘高开低走,卖压不减.沪综指.SSEC收报2,281.447点,下跌11.683点或0.51%.上海A股成交额为636亿元人民币,上一交易日为595亿元.沪综指本周累计收低3.88%,创去年12月16日当周下跌3.91%以来最大单周跌幅.[.SSCN]

香港股市:周五收低,为四个交易日以来首次下降,连续第五周下跌,因市场担忧中国周四晚的意外降息或许暗示经济数据趋疲.恒生指数.HSI收低0.9%,报18,502.3点;恒生国企指数.HSCE收低1.3%,报9,352.8点.两者本周分别下降0.3%和2.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘大跌,再次突破6.37关口.中国央行意外宣布降息,但对汇价直接影响有限,QE3未见非美货币走势孱弱,购汇盘持续旺盛,仍是压制人民币短期走势的重要原因.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水286点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3991元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指收复稍早跌幅,录得今年的最大单周升幅,得益于工业集团Larsen & Toubro飙涨,预期该公司受益于可能的降息举动以及印度政府大举推动基础设施项目.指标BSE指数.BSESN收涨0.4%,报16,718.87点,本周累计上涨4.7%,为12月初以来最大单周涨幅.[.BO]

印度汇市:卢比兑美元周五下跌,因全球风险偏好持续恶化,但卢比本周逾两个月来首次上涨.根据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.42/43,低于周四的54.94/95.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,296.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.52%至695.21点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.02%至32.6600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.76%,报41.0200.

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巴西股市:拉美股市周五上涨,此前消息人士告诉路透,西班牙料将申请纾困资金援助其陷入困境的银行业,但分析师怀疑为期一个月的风险资产抛售行将结束.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扬升0.51%,报54,429.85点,一周累计升幅近2%,为逾三个月来最大单周涨幅.[ID:nL1E8H8GF7]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBYBRL=周五削减稍早跌幅,因巴西央行干预外汇市场.雷亚尔兑美元午盘升0.14%,报2.0236雷亚尔.[ID:nL1E8H8FWM]

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南非股市:股市下跌,受累于矿业股普遍下挫,因市场重新担忧全球经济放缓令本已疲软的大宗商品需求雪上加霜.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.81%,报29,705.42点.综合指数.JALSH收低0.71%,报33,665.71点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因国内和全球经济前景黯淡促使投资者抛售兰特兑美元.1625GMT,兰特/美元ZAR=D3跌0.5%,至8.43,当日稍早一度跌1.3%,周四纽约收盘为8.39.[ZAR/](完)