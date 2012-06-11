《中国重要政经日程》--6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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=============================今日重要政经日程==========================
6/11(一)
*--中国社科院举行"2012年就业蓝皮书新闻发布暨培养质量与社会需求研讨会",并发布《2012年中国大学生就业报告》
=============================近日重要政经日程==========================
6/13(三)
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.
6/28(四)
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 赵红梅
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。