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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 09:00 BJT

《汇市简讯》美元/韩元在1,165处波动

0035GMT

* 美元/韩元开盘大幅走低,因西班牙获得救助且中国贸易数据强劲

* 美元/韩元一度跌至1,164--最新报1,166

* 韩国综合股价指数上扬1.4%,受美国股指期货上涨1.1%带动

* 亚洲市场预计将保持谨慎状态,等待欧洲债券市场对救助协议的反应

* 美元/韩元料在1,165附近盘整(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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