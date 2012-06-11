〔中国金融〕人民币国际化需加快推进资本账户可兑换进程--外管局官员

路透上海6月11日电---中国证券报援引国家外汇管理局副局长王小奕称,人民币国际化面临的最大障碍是资本账户可兑换,此问题不可回避,当前需加快推进账户可兑换过程.

王小奕并表示,中国经济以及贸易发展到现阶段,需加快推进"资本账户可兑换".从长期来看,还要考虑如何建立稳定的金融市场,如何对金融体系实行审慎监管,从而为人民币提供一个坚实的基础.

"近两年,管理部门正在研究资本账户可兑换规划,也在评估资本账户可兑换的分步推进路径,但这是一个复杂、渐进的过程."他称.

他是在某论坛上作出上述表示.同时参会的清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵也提出人民币国际化的一个重大瓶颈是没有给投资者提供信得过的金融产品.因此要务实地推动人民币国际化,应把基础放在中国自身的金融体制改革上.

泛亚金融合作战略研究院院长刘光溪认为,人民币应在实现"国际化"前,首先要实现"周边化",建议先以云南作为重要突破口,在周边地区实现人民币"周边化',从而使人民币的"国际化"进程更加稳健.

中国准备将合格境内机构投资者(QDII)配额提升至1,000亿美元,并清除阻止外汇出入中国的障碍.迅速推出一系列小举措,意在加快开放其严密管控的资本账户.[ID:nSB1503322]

中国央行调查统计司课题组此前发布报告称,当前中国加快资本账户开放正处于难得的战略机遇期.[ID:nSB1492420](完)