《中国经济分析》节能商品价高和寡,刺激消费恐孤掌难鸣

* 中国节能商品价格通常是同类商品数倍

* 刺激消费是否一厢情愿

* 经济环境欠佳,收入预期不明朗会直接抑制消费需求

* 政策重在引导消费结构调整,对消费总量刺激或有限

* 谨防政策依赖症对经济的扰动

作者 沈燕

路透北京6月12日电---现金为王的年代,要消费者掏钱购买高出普通商品数倍价格的节能耐久商品将难引起共鸣.中国新推出的财政补贴政策恐落得"剃头挑子一头热",但长远看,政策的引导仍会发挥润物细无声的功效.

中国本月刚开跑购买节能空调冰箱彩电的财政补贴活动.上周末在北京四环边一家大中电器的卖场里,尽管家电,冰箱等贴着政府补贴180-400元的红色醒目小标,但疏落的卖场中店员似乎比顾客还多.

2008年全球金融风暴来袭时,中国政府推出包括"家电下乡"等刺激方案;时隔约三年后,中国再实施新一轮刺激内需计划,预计拉动数千亿元消费额的补贴政策,主要是针对推广节能家电.

但今非己昔比.欧债危机冲击全球经济复苏,对未来收入预期不乐观,以及这几年中国房地产严厉调控下,中国内需疲弱尤胜2008年.

中国刚刚公布5月社会消费品零售总额增速降低至13.8%,为2006年8月以来新低.

中国国际经济交流中心研究员王军指出,刺激政策不能老用,用多了就会失灵.尤其前几年节能惠民、以旧换新、家电下乡等政策的刺激过程中,刚性需求已经提前消化,"想买不想买的,都已经消化的差不多了."

"看中的太贵,那点补贴相较5,000-6,000元(人民币),甚至上万元的总价意义不大."正在空调柜台前转悠的一对年轻夫妻边看边议论.

中央财政安排363亿元人民币,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品,推广期限暂定为2012年6月1日至2013年5月31日.官方预计拉动消费需求约4,500亿元人民币.[ID:nSB1554520]

中国央行上周五启动自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,显示中国正在加紧经济刺激举措.

**刺激效果有多大?**

因政策出台时间尚短,评判效果或为时过早.但在研究宏观经济的专家看来,刺激家电消费的政策在应对08年的金融危机时已经使用过,再次启用政策效应会递减,不仅对拉动内需影响有限,可能会让一些行业的"政策依赖症"加剧.

"就是一个雷人的政策,宏观调控的作用是熨平经济周期带来的经济波动,可我们现在出台的很多政策往往加剧这种波动,经济一往下走,就希望刺激老百姓消费,加大投资,完全忽略市场自身的修复功能."一位从事政策研究的官员毫不掩饰地批评道.

他进一步分析指出,家电本身是一个竞争充分的行业,有其自身的市场规律,这种通过政策刺激扰乱行业自身规律的作法并不可取,与其通过财政补贴来刺激某个行业或某个领域,不如把有限的财政资金投向全民受惠的社保医保等公共服务领域.

中国应对2008年金融危机时曾出台刺激经济一揽子政策,包括"家电下乡"、"节能惠民"、"以旧换新"等刺激家电消费,第一轮家电刺激政策以刺激家电需求规模为主.家电下乡和以旧换新基本覆盖大家电三分之二的国内市场,也成就了2011年6月份之前持续两年多的中国家电牛市.

但随着政策期满退出,家电市场骤然变的冷清,家电企业业绩跌多增少,盈利出现滑坡现象.个别公司甚至在预亏公告中表示,亏损主要是由于享有节能计划之补贴金额大幅下跌.家电行业的跌宕起伏也将其对政策的依赖性体现的淋漓尽致.

中国商务部公布公布数据显示,今年前五个月全国家电下乡产品售额798.8亿元,较去年同期的千亿元有所下降,因山东、河南、 四川、青岛的家电下乡政策于去年底到期.

此外,正在严厉调控的房地产业,对与其高度关联的家电销售的影响更不言而喻.

**有补贴总比不补贴好**

不过,行业分析师预期相对乐观,认为节能补贴的推出有助于拉动行业短期需求和驱动蓝筹估值的提升,同时对增量家电消费的结构调整有积极作用,尤其是引导企业及消费者使用节能环保产品,符合中国结构调整的大方向,并对家电企业业绩提升有实质帮助.

根据长江证券分析师的初步计算,节能家电补贴政策,将拉动平板电视销售额达738亿元,补贴额度为49.5亿元左右;拉动空调销售额将达1,060亿元,补贴额度约为78.1亿元左右.但因企业是推广节能产品的责任主体,因此彩电、空调企业需要拿出先130亿的补贴额,就意味着家电企业销量越大,先行垫付资金压力越大.

在此次发布的五大类节能家电产品推广实施细则后,券商分析报告普遍认为家电龙头企业是最大的政策受惠者,包括青岛海尔(600690.SS)、格力电器(000651.SZ)等.

中金公司家电行业分析师何伟也表示,此次能享受到政策补贴的节能家电产品覆盖面约占50-60%,若从刺激消费总量看可能作用有限,但有助增量的提升和产品升级替代,对消费者和企业都有正面意义.

"毕竟对消费者而言有刺激比不刺激好,有补贴比不补贴好."何伟称.

**润物细无声**

尽管专家及行业分析师们对刺激政策有褒有贬,但从长远看,潜移默化的节能引导,以及相关政策不断完善,或会产生润物细无声的功效.

"虽然某些空调的能效标识级别比较高,但实际上根本达不到,中国很多的家电产品卖的就是概念,说节能多少真实情况如何我们也不明白...为一个不明确的概念多花上千元不值."在外企工作准备为婚房购置家电的赵小姐称.

根据补贴标准,液晶电视为100元/台-400元/台、等离子电视为250元/台-400元/台、定速空调为180元/台-330元/台、转速可控性空调为240元/台-400元/台.

本打算将将卫生间的灯泡换成节能灯的王小姐,来到北京一大型建材超市,却发现25瓦普通白炽灯价格2-3元人民币,而一只同等功率的外资品牌节能灯单价却高达50多元,巨大的价差迫使她改变了主意.

中国计划从今年10月1日起用五年时间淘汰白炽灯.而此次财政也安排补贴22亿元,推广节能灯和LED灯.

事实上,纵观中国诸多卖场,小到灯具,大至电视空调冰箱等,凡是带有节能功效的产品价格往往比普通商品贵出数倍甚至数十倍.白炽灯面临强制淘汰,但对于数千元的家电产品,既使能享受几百元的政策补贴,其过高的价格仍然是让诸多消费者望而却步的一道槛.

此外,无论是推广节能灯或节能家电,仅靠政府花钱帮助企业卖多少产品来拉动经济,却没有让消费者切实感受到节能带来实实在在的好处,缺乏配套的环境,也容易背离良好的政策初衷.

"虽然起步可能有点困难,但政策的完善也需要过程,对培养民众的环保节能意识也是个潜移默化的过程,像日本也曾采取过类似的政策,效果就不错."何伟称.(完)