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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 08:45 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在盘初跳空上扬,但受抛盘拖累逐步回落

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* 欧元/日圆随欧元/美元和欧元兑主要货币涨势跳空上扬,因周末传出利好消息

* 西班牙寻求纾困获得证实,且中国经济数据不像预期那么糟糕

* 短线投机客利用欧元升高之际新建空头仓位

* 截止今早在100.35-90区间波动,跳空跌至99.50附近

* 多数投资者关注股市表现及风险偏好

* 上档停止单料在101.00上方,下档停止单可能在100.00和99.50下方.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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