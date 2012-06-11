《全球主要国家债券发行预告》--6月11日-6月18日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 13周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券
6/12 1700 美国 三年期公债
6/12 1530 美国 四周期国库券
6/12 0130 日本 五年期公债
6/13 意大利 2013年6月14日到期的364天期BOT债券
6/13 加拿大 三年期公债
6/13 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
6/13 1700 美国 10年期公债
6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
6/14 英国 票息4.0%,2060年到期的公债
6/14 1700 美国 30年期公债
6/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 20年期公债
6/14 意大利 中长期债券
6/15 英国 标售国库券
6/18 1530 美国 13周和26周期国库券
6/18 0120 日本 一年期贴现国库券
6/18 1250 法国 BTF债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。