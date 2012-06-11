《新兴市场重要经济事件预告》--6月11日-6月18日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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6月11日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿访问日本.
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.
阿克拉--加纳央行宣布利率决定.
6月14日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.
蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.
6月15日(五)
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
6月18日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).
印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。