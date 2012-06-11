《新兴市场重要经济事件预告》--6月11日-6月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月11日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿访问日本.

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).

雅加达--印尼央行理事会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.

阿克拉--加纳央行宣布利率决定.

6月14日(四)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.

蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.

6月15日(五)

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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