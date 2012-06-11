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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 09:11 BJT

《汇市简讯》空头平仓支撑欧元/美元,但欧元/日圆卖盘限制涨势

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* 交易商称,今天上午几乎所有的欧元/美元买盘与止损单和追缴保证金有关

* 缺乏新的多头,因市场等候欧元区债券市场的反应

* 下周末希腊举行选举,也导致涨势停顿

* 东京市场的欧元/日圆卖盘抵消空头平仓的影响

* 在1.2600附近有空头平仓买盘,更多买盘在上周五高位1.2580附近.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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