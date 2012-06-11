《外汇专栏》澳元前方乌云笼罩

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 程琳/王兴亚

路透伦敦6月8日电---本周公布的澳洲经济数据表现强劲,推动澳元兑美元上涨,但澳洲内陆地区并非事事如意.

随着投资者重新思考自己的立场,澳元/美元可能在接近1.00美元心理关口时触顶.

毫无疑问,澳洲第一季经济表现超越了所有预期,1.3%的实际增幅远超0.5%的预期增长.

5月澳洲就业人口大增38,900,也胜过全部预期.

受此提振,澳元兑美元升到1.00美元上方的三周高位,但澳元仍可能再次遭遇抛压.

当然,澳洲经济增长向那些金属矿石产地倾斜得十分厉害,但这个令人不安的事实并未引起市场太多关注.

在西澳经济增长带动全国经济的同时,各地区状况并不平衡,新南威尔士和昆士兰州的数据就远称不上正面.

参阅相关图表,请点击(link.reuters.com/gyq68s)

这份全国数据似乎并不支持周二澳洲央行降息25个基点的决定,这是该央行连续第二个月降息.

事实上,澳洲央行是依据前瞻情况作出的决定,而非针对过去情况,该央行预计未来经济会遇到一些困难.

"澳洲央行认为,国内增长温和,国际环境趋软且不确定性上升,因此通胀前景承受得住更加宽松的货币政策立场."澳洲央行总裁史蒂文斯在声明中称.

欧元区危机尚无消退迹象.

中国周四意外降息,或许也在一定程度上敲响了警钟.

就在一周前,中国公布弱于预期的制造业数据后,澳元兑美元触及八个月低点.

如若这样,几乎没什么理由来期望高度依赖中国需求的澳洲经济能够持续快速增长.

另外,中国监管机构已经责令银行业严格控制向钢铁贸易商发放新贷款,对钢铁贸易行业造成打压.该部门负债已经高达4,000亿美元.

这就提出了一个问题:谁来购买澳洲矿商出产的铁矿石?

在能源供应方面,澳洲最光明的经济前景之一--煤层气行业的信心开始动摇.

能源企业一年多之前启动500亿美元的项目,在澳洲丰富的煤炭矿藏中开采煤层气.但现在,业内高管及专家普遍认为,原定计划远远偏离轨道.

按照原定计划,该行业每年将出口5,600万吨液化天然气,但现在看起来可能不得不止步于2,500万吨.

**成本飙升**

煤炭价格下滑和成本激增,已经迫使澳洲生产商开始削减产量并裁员.

这将打击澳洲矿商、铁路和港口运营商,甚至可能威胁到超过300亿美元的新矿业项目投资.[ID:nSB1593554]

这种形势不利澳元恢复持续走高.

以往的良好数据为澳元提供了有理有据的提振作用,但正如澳洲央行一样,交易商必须看到前面隐藏的陷阱.(完)