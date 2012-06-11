〔全球金市〕现货铂金和钯金均升逾2%,受西班牙获得援助消息提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透新加坡6月11日电---现货铂金XPT=周一升逾2%至每盎司1,452.5美元,受西班牙获得援助消息提振.
现货钯金XPD=亦升逾2%,报每盎司622.72美元.(完)
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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