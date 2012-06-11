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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 09:07 BJT

〔全球金市〕现货铂金和钯金均升逾2%,受西班牙获得援助消息提振

路透新加坡6月11日电---现货铂金XPT=周一升逾2%至每盎司1,452.5美元,受西班牙获得援助消息提振.

现货钯金XPD=亦升逾2%,报每盎司622.72美元.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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