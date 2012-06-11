谷开来聘资深贪腐案律师辩护--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月10日电---两名消息人士称，前重庆市委书记薄熙来妻子谷开来的家人已聘请资深律师沈志耕担任她的辩护律师，沈志耕在官员贪腐案辩护方面经验丰富。谷开来因涉嫌杀害英国商人伍德被移交司法机关。

消息人士称，谷开来的家人聘请北京市纵横律师事务所合伙人沈志耕为其辩护，该律所客户曾包括一名因被控受贿而服刑的前公安部副部长。

两名消息人士均要求匿名。

路透周日致电沈志耕，对于是否将为谷开来案辩护，他本人既未承认也未否认。（完）