《中国已公布新股发行上市日程表》--6月11日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 6/18 深 天壕节能 300332 不超过8,000 -- -- 国泰君安 6/21 *6/19 深 兆日科技 300333 不超过2,800 -- -- 平安证券 6/25 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/11 沪 中国汽研 ( 601965.SS ) 19,200 8.20 28.28 中信建投 *6/12 深 龙洲股份 ( 002682.SZ ) *4,000 10.60 22.08 东北证券 *6/12 深 宏大爆破 ( 002683.SZ ) *5,476 14.46 26.78 广发证券 *6/12 深 猛狮科技 ( 002684.SZ ) *1,330 22.00 30.56 民生证券 *6/12 深 华东重机 ( 002685.SZ ) *5,000 9.99 27.00 金元证券 *6/12 沪 百隆东方 ( 601339.SS ) *15,000 13.60 12.50 中信证券 -- 深 中颖电子 300327 -- 12.50 26.60 国信证券 -- 深 凯利泰 300326 -- 29.09 45.96 国金证券 -- 深 华虹计通 300330 -- 15.00 35.71 东方证券 6/12 -- 深 宜安科技 300328 -- 12.80 30.99 安信证券 6/13 -- 深 海伦钢琴 300329 -- 21.00 42.86 安信证券 6/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦/李宏薇; 审校 黄凯