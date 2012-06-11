《中国已公布新股发行上市日程表》--6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 6/18 深 天壕节能 300332 不超过8,000 -- -- 国泰君安 6/21 *6/19 深 兆日科技 300333 不超过2,800 -- -- 平安证券 6/25 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/11 沪 中国汽研 (601965.SS) 19,200 8.20 28.28 中信建投 *6/12 深 龙洲股份 (002682.SZ) *4,000 10.60 22.08 东北证券 *6/12 深 宏大爆破 (002683.SZ) *5,476 14.46 26.78 广发证券 *6/12 深 猛狮科技 (002684.SZ) *1,330 22.00 30.56 民生证券 *6/12 深 华东重机 (002685.SZ) *5,000 9.99 27.00 金元证券 *6/12 沪 百隆东方 (601339.SS) *15,000 13.60 12.50 中信证券 -- 深 中颖电子 300327 -- 12.50 26.60 国信证券 -- 深 凯利泰 300326 -- 29.09 45.96 国金证券 -- 深 华虹计通 300330 -- 15.00 35.71 东方证券 6/12 -- 深 宜安科技 300328 -- 12.80 30.99 安信证券 6/13 -- 深 海伦钢琴 300329 -- 21.00 42.86 安信证券 6/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦/李宏薇; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。