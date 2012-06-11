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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 09:05 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月11日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日    
    6/15      深   苏大维格   300331   不超过1,550        --           --        平安证券  6/20
    6/18      深   天壕节能   300332   不超过8,000        --           --        国泰君安  6/21
   *6/19      深   兆日科技   300333   不超过2,800        --           --        平安证券  6/25

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日        
  6/11    沪    中国汽研   (601965.SS)   19,200           8.20        28.28    中信建投 
 *6/12    深    龙洲股份   (002682.SZ)   *4,000          10.60        22.08    东北证券 
 *6/12    深    宏大爆破   (002683.SZ)   *5,476          14.46        26.78    广发证券
 *6/12    深    猛狮科技   (002684.SZ)   *1,330          22.00        30.56    民生证券
 *6/12    深    华东重机   (002685.SZ)   *5,000           9.99        27.00    金元证券  
 *6/12    沪    百隆东方   (601339.SS)  *15,000          13.60        12.50    中信证券     
   --     深    中颖电子    300327          --           12.50        26.60    国信证券  
   --     深     凯利泰     300326          --           29.09        45.96    国金证券  
   --     深    华虹计通    300330          --           15.00        35.71    东方证券  6/12
   --     深    宜安科技    300328          --           12.80        30.99    安信证券  6/13
   --     深    海伦钢琴    300329          --           21.00        42.86    安信证券  6/13 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦/李宏薇; 审校 黄凯

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