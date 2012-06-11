〔中国金融〕股份制银行上浮存款利率,持平甚至超越五大国有银行定价

路透上海6月11日电---中国五大国有银行上浮存款利率次日,股份制银行纷纷跟进调升存款利率,持平甚至超越国有银行.包括华夏银行(600015.SS)、深发展(000001.SZ)在内的多家股份制银行更将一年期利率上调至存款利率上限3.575%.

据统计,招商银行(600036.SS)(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、光大银行(601818.SS)、浦发银行(600000.SS)等调整后存款利率与大型银行保持一致.

而华夏、深发展、广发等银行,将存款利率上浮至1.1倍上限,与南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等城商行一同挤入"存款最划算银行"行列.

中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".五大国有银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶.[ID:nSB1597114]

中国央行自5月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍.[ID:nSB1595120]

以下是央行降息后的最新人民币存款基准利率及主要商业银行的执行利率表(单位%):

利率 央行基准 工农中建交 招商等 华夏等 宁波银行

五大行 股份制银行 股份制银行

活期存款 0.4 0.44 0.44 0.44 0.44

整存整取定期存款

3个月 2.85 3.1 3.1 3.135 3.135

半年 3.05 3.3 3.3 3.355 3.355

1年 3.25 3.5 3.5 3.575 3.575

2年 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

3年 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65

5年 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

注:数据来源于各银行官方网站.(完)