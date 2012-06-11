《中国债券市场每日交易备忘》--6月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国工行( 601398.SS )200亿元人民币10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中信证券等主承 伟星股份( 002003.SZ )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 山东能源集团50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和建行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 吉林银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220007,票面利率6.80% 瑞穗银行(中国)10亿元两年期固息债1226001,票面利率4.55% 朝阳市建投公司16亿元七年期固息债1280159,票面利率7.30% 中国核工业集团15亿元10年期固息债1280163,票面利率4.90% 中国核工业集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280164,票面利率4.80% 南京长江第二大桥3亿元一年期短融041258030,票面利率4.74% 厦门信达( 000701.SZ )3亿元一年期短融041260027,票面利率4.95% 龙净环保( 600388.SS )5亿元五年期中票1282191,票面利率5.45% 安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282190,基本利差1.70% ============================================================================== 三、缴款: 财政部320.9亿元七年期固息国债120010,票面利率3.14% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融 重庆高速公路集10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票 ============================================================================== 四、还本付息: 福建26亿元三年期固息地方债095501到期兑付,票面利率1.70% 湖南82亿元三年期固息地方债096201到期兑付,票面利率1.70% 宁夏30亿元三年期固息地方债097501到期兑付,票面利率1.70% 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融1181270到期兑付,票面利率5.40% 大族激光( 002008.SZ )3亿元一年期短融1181271到期兑付,票面利率5.40% 张江集团8亿元三年期固息债0980106到期兑付,票面利率3.87% 铁道部150亿元一年期短融1181272到期兑付,票面利率4.35% 重庆力帆控股4亿元一年期短融1181273到期兑付,票面利率5.40% 中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购基准)058031付息,基本利差1.48% 宁波城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980104付息,票面利率4.79% 武进城投22亿元七年期固息债0980105付息,票面利率5.42% 广东核电集团20亿元五年期中票0982081付息,票面利率3.75% 财政部280亿元30年期固息国债100040付息,票面利率4.23% 营口城投20亿元10年期浮息债(一年Shibor基准)1080071付息,基本利差3.24% 中国化工集团20亿元五年期中票1082108付息,票面利率4.13% 财政部600亿元五年期固息国债110014付息,票面利率3.44% 国家开发银行150亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)110236付息,基本利差-0.20% 国开行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)110237付息,基本利差0.80% 福建高速20亿元10年期固息债058007付息,票面利率5.05% 国开行200亿元20年期固息债080209付息,票面利率5.25% 海螺集团30亿元五年期中票0982082付息,票面利率4.32% 华能集团35亿元五年期中票0982083付息,票面利率3.72% 浦发集团25亿元五年期中票0982084付息,票面利率4.33% 财政部280亿元五年期固息国债100017付息,票面利率2.53% 民生银行( 600016.SS )58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1008001付息,票面利率4.29% 中信集团30亿元10年期中票1082109付息,票面利率4.60% 江苏沙钢集团20亿元五年期中票1182176付息,票面利率5.66% 武汉中小企业3.8亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183008付息,基本利差2.25% 财政部7,500亿元15年期固息特别国债0700007付息,票面利率4.45% 国开行300亿元五年期浮息债(一年定存基准)070224付息,基本利差0.75% 华润总公司10亿元10年期固息债078017付息,票面利率4.50% 天津基础建设投资公司12亿元10年期固息债078018付息,票面利率4.55% 财政部280亿元15年期固息国债090011付息,票面利率3.69% 中国商用飞机公司40亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082110付息,票面利率3.46% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家统计局周六公布,5月CPI同比增长3.0%,为自2010年7月以来的23个月低点.当月PPI同 比下跌1.4%,为连续第三个月负增长,亦为2009年12月以来最低点.[ID:nSB1599828] --中国证券报报导,深圳市有限公司私募债作为深圳交易所第一单中小企业私募债也已发行 完毕.并有望成为首只挂牌的中小企业私募债券.[ID:nSB1600522] --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 边竞/李宏薇; 审校 冉莹