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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 09:50 BJT

〔企业并购〕高盛接近向道富银行出售旗下对冲基金管理部门--报载

路透纽约6月10日电---金融时报报导称,高盛(GS.N)就出售旗下对冲基金管理业务一事,与道富银行(STT.N)接近达成协议.若合约敲定,将会创造一家面向全球对冲基金的最大管理服务提供机构.

金融时报援引熟悉情况的消息人士报导称,高盛与道富银行的商谈已进入到"最后阶段",但尚未达成正式协定.

报导称,合并后的部门将管理近7,000亿美元资金,超越当前市场领先企业Citco.

报导还表示,高盛几个月来一直在寻求出售该部门,并与多个潜在买家进行了接触.高盛旗下对冲基金管理部门当前排名第四,管理资产规模约为2,000亿美元.

高盛发言人拒绝置评.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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