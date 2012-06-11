〔中国新债〕铁道部周三招标发行总额200亿元固息债,期限10年

路透上海6月11日电---中国铁道部周一公告称,将于周三(13日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,期限10年.

刊登在中国证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,采用单利按年计息.票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.80%至0.20%.

该期债主承销商为申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、招商证券(600999.SS)、华泰联合证券和国开证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债的具体投标时间为6月12日10:00-11:00.6月13日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228]

与此同时,铁路系统的改革也在逐步推进,铁道部近日在总结铁路工程建设招投标进入地方交易市场做法的同时,称年底前将把铁路利用外资建设项目和机车车辆等专用设备招投标也推入地方交易市场.(完)