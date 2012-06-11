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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 09:38 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在1.2600-1.2576获得良好支撑

0116GMT

* 上周低位1.2576为完好支撑,该水准为1.2124-1.3028走势的50%回档位

* 首道支撑位为100日移动均线切入位1.2602,随后为云区底部1.2588

* 欧元轧空料令欧元/澳元持续获得买盘

* 不过希腊大选肯定会增添下行压力(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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