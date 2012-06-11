巴菲特午餐拍出346万美元 高于去年

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月9日电---在曼哈顿的一家高档牛排馆，九个人吃一顿午餐可能得花约1,000美元，但当巴菲特是其中一位贵客时，这顿午餐则高达346万美元。
这便是一年一度的巴菲特午餐在线慈善拍卖拍出的价格，中标者可邀请七位朋友与巴菲特在位于曼哈顿的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐，但中标者的身份迄今未知。
今年巴菲特午餐的价格高于去年。去年，基金经理泰德·维切勒（Ted Weschler）以263万美元赢得与巴菲特共进午餐的机会，他最终在去年9月被巴菲特聘用，在伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）担任投资经理。
今年为期五天的拍卖已于周五晚截止，共有10名竞拍者进行了106次报价，中标者报价3,456,789美元。在去年的竞拍中，只有两名竞拍者给出八次报价。
巴菲特午餐此前的12次拍卖，为位于旧金山的慈善组织GLIDE筹集了逾1,150万美元善款。GLIDE资助一系列帮助弱势群体的项目，包括为穷人提供餐补以及为社区诊所提供房间。巴菲特是由已故的第一任妻子苏珊（Susan）引见给GLIDE。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。