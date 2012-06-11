〔中国新债〕中兴通讯周三起发行不超过60亿元公司债,期限三年

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海6月11日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周一公告称,将自周三(13日)起,发行至多60亿元人民币固息公司债,期限三年,所募资金将用于偿还银行贷款和补充营运资金.
刊登在深圳证券交易所的公告称,是次债券基本发行规模为40亿元,根据市场情况可超额增发不超过20亿元.票面利率询价区间为4.00%-4.60%.
本期债券无担保,主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国泰君安证券;中诚信证券评估有限公司对中兴通讯的主体信用评级和是次债券信用评级均为AAA.
该期债网上发行时间为6月13日,网下发行期限为6月13日-6月15日.发行后拟在深圳证券交易所上市.
中兴通讯A股周一早盘报14.49元,涨0.12元,或0.84%.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
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