〔法国政治〕社会党及其盟友在议会第一轮选举中领先,有望取得掌控权

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透巴黎6月10日电---周日的首轮投票结果显示,法国总统奥朗德所在的社会党及其盟友有望在国民议会选举中赢得多数,这或将使奥朗德摆脱必须依靠反对欧洲一体化的极端左翼党派的局面.
民调机构表示,奥朗德的社会党及其盟友有望在下周日的决胜选举中赢得国民议会绝对多数,即577个议席中的289个,而且希望很大.
若确实如此,这将是左翼政党10年来首次赢得议会下院控制权,也是其继赢得参议院和总统选举之后的又一次胜利.
但社会党人、法国总理艾罗警告称不能过分自满,他对支持者表示,"这只是第一轮,下周日的选举才是决定性的.改变才刚刚开始."
作为欧洲第二大经济体,法国政府正准备进行预算调整,未来数周或推出一轮全面改革,包括在虑及增长疲弱的情况下削减支出,以及对富人征税等.(完)
--编译 丁琦;审校 郑茵
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