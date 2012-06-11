普京签署反示威法案 非法集会将遭重罚

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gleb Bryanski
路透俄罗斯圣彼得堡6月8日电---俄罗斯总统普京日前签署一项法案成为法律，大幅提高破坏公共秩序示威活动参与者的罚款数额，而反对派已计划几天后举行反对他统治的又一次集会。
普京在他的故乡圣彼得堡与国内高级法官召开会议时称，他已决定签署这项法案，但普京的人权顾问Mikhail Fedotov对此持反对意见，要求他否决这项法案。
按照新法，参与破坏公共秩序的示威活动，将被罚款30万卢布(9,100美元)，超过俄罗斯居民的平均年薪，也远远高于之前罚款1,000卢布的规定；此类集会的组织者将面临最高100万卢布的罚款。
普京称，该项法律有助于防范示威游行演变成大规模骚乱，此类骚乱曾在欧洲发生过，当中有许多汽车被烧，商铺遭到洗劫。
"在保证某些公民表达自己意见、包括上街游行权利的同时，社会还必须保护其他公民不受激进主义侵扰，"他说。
反对派领袖称，政府匆忙通过这项法案，目的是让法案在下周二举行的反对示威游行前成为法律，这将会激化反对运动。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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