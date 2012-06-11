〔中港个股〕中国东方航空称将通过市场融资和资本注入来降低债务水平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
(更正:原红条中资产注入有误,应为资本注入)
路透北京6月11日电---中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周一称,计划到2015年底削减负债率至70%以下.
东航董事长刘绍勇在北京举行的国际航空运输协会(IATA)年会上表示,东航将通过市场融资和资本注入来降低债务水平
东航官员并表示,因负债水平高,公司可能会获得新一轮的注资.(完)
--编译 沈燕; 审校 黄凯
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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