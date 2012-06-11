〔中港个股〕中国东方航空称将通过市场融资和资本注入来降低债务水平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击

路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。