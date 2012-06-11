〔航空产业〕欧盟征收碳税会导致中国航空业成本八年增加179亿元--IATA官员

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京6月11日电---国际航空运输协会(IATA)官员周一称,欧盟征收碳税会给中国航空业带来很大影响,根据欧盟数据测算,2020年前的八年共会导致中国民航业成本增加179亿元人民币.
当选本届IATA年会主席的中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)董事长王昌顺在记者会上称,若欧盟征收碳税,2012年会使中国民航业成本增加7.9亿元人民币,2020年时当年成本预计会增加37亿元人民币.
"强制征收碳税会造成航空运营成本增加,航空公司被迫转移成本给乘客,不但会影响中国民航业的发展,也会严重影响欧盟航空业."他称.
他并称,中国航空企业将会严格按中国政府指令行事,未经政府批准,不会参与欧盟ETS.
欧盟航空碳税计划于今年1月1日生效,要求所有到离欧盟机场的航班购买碳排放许可.该计划招致美国、俄罗斯、印度和中国等国家谴责,并可能伤及欧盟航空业.中国的航空公司一直拒绝参与欧盟碳排放交易体系(ETS).[ID:nSB1475464]
中国民航总局局长李家祥三月时称,欧盟计划对航空公司征收碳排放税,会令中国民航运营成本到2030年时增加到每年180亿元人民币.[nL4E8E51ME]
IATA理事长汤彦麟在同一场合并指出,欧盟ETS不是航空业进步的阶梯,而是造成两极分化的障碍,会阻碍行业的进步;但当前欧盟似乎更想单方面施行ETS,而非展开多方的坦诚对话.
"对于全球其他地区的同业而言,这无异于跟指着自己脑门的手枪进行谈判."他说.
IATA并呼吁欧盟采取负责任的行动,来解决单方面征收碳税而给全球航空业造成的困局,并着手寻求基于全球的解决方案. (完)
--发稿 李然; 撰写 苏丹; 审校 曾祥进
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