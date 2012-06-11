〔航空产业〕欧盟征收碳税会导致中国航空业成本八年增加179亿元--IATA官员

路透北京6月11日电---国际航空运输协会(IATA)官员周一称,欧盟征收碳税会给中国航空业带来很大影响,根据欧盟数据测算,2020年前的八年共会导致中国民航业成本增加179亿元人民币.

当选本届IATA年会主席的中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)董事长王昌顺在记者会上称,若欧盟征收碳税,2012年会使中国民航业成本增加7.9亿元人民币,2020年时当年成本预计会增加37亿元人民币.

"强制征收碳税会造成航空运营成本增加,航空公司被迫转移成本给乘客,不但会影响中国民航业的发展,也会严重影响欧盟航空业."他称.

他并称,中国航空企业将会严格按中国政府指令行事,未经政府批准,不会参与欧盟ETS.

欧盟航空碳税计划于今年1月1日生效,要求所有到离欧盟机场的航班购买碳排放许可.该计划招致美国、俄罗斯、印度和中国等国家谴责,并可能伤及欧盟航空业.中国的航空公司一直拒绝参与欧盟碳排放交易体系(ETS).[ID:nSB1475464]

中国民航总局局长李家祥三月时称,欧盟计划对航空公司征收碳排放税,会令中国民航运营成本到2030年时增加到每年180亿元人民币.[nL4E8E51ME]

IATA理事长汤彦麟在同一场合并指出,欧盟ETS不是航空业进步的阶梯,而是造成两极分化的障碍,会阻碍行业的进步;但当前欧盟似乎更想单方面施行ETS,而非展开多方的坦诚对话.

"对于全球其他地区的同业而言,这无异于跟指着自己脑门的手枪进行谈判."他说.

IATA并呼吁欧盟采取负责任的行动,来解决单方面征收碳税而给全球航空业造成的困局,并着手寻求基于全球的解决方案. (完)