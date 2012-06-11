〔投行看数据〕CPI年中回落到3%以下,三季度料降贷款利率一次--巴克莱

路透北京6月11日电---巴克莱周一发布报告称,中国居民消费价格指数(CPI)年中会回落到3%以下,预计三季度还会下调贷款利率25个基点,年内至少还有两次下调存款准备金率,每次50个基点.

"物价的回落允许货币政策可以更加灵活的应对需求快速回落和经济下行风险...中国央行上周实质上的不对称降息,在这个节骨眼上非常关键,有助于提振信心、降低融资成本并支撑信贷需求,"报告称.

该投行维持对今年全年中国CPI涨幅在3.2%的预估不变,预测CPI和PPI都将在三季度的某个时候反弹.

报告并称,有人已经开始担心是否会通缩,但这种风险只有在外部需求像2008-09年那样骤减时才会变成现实.该投行认为,PPI下滑反映的是商品价格回落和需求疲软.

巴克莱认为,5月贸易数据跳升超预期,但不具备可持续性,因为5月的工作日较多.

据巴克莱统计,今年5月有22个工作日而去年5月是21个,今年4月只有18个工作日,去年4月却有20个.若将4月和5月合并起来计算,出口同比增幅10.1%,接近3月的8.9%;进口增幅6.5%,还略高于3月的5.3%.

巴克莱认为,未来几个月出口增速较进口将趋缓,月度贸易顺差在当前基础上收窄.

中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,显示经济仍在下行通道.5月CPI同比上涨3.0%,为近两年低点,而PPI跌至30个月低点.前五月投资增速为20.1%,为2003年以来新低;当月工业同比增长9.6%,略高于上月的近三年低点.一向稳定的消费增速降低至13.8%,为2006年8月以来新低.[ID:nSB16STzTf]

与此同时,中国5月进出口规模双双创出月度历史新高,出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期,无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.虽然波幅较大的单月数据并不意味着外贸趋势性好转,但至少表明内外需没有想像的那么悲观,有助缓解对经济下行的忧虑.[ID:nSB16Xx2rd](完)