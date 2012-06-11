《中国2012年国债发行中标明细表》--6月11日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/11 1 2.78% 2.82% 280 1.69 ===================================================================== 二期 2/8 1 2.87% 2.80% 280 1.34 ===================================================================== 三期 2/15 5 3.14% 3.11% 280 1.59 续发 5/30 2.7529% 2.65% 300 1.18 (中标收益率） ===================================================================== 四期 2/22 10 3.51% 3.52% 280 2.02 续发 3/21 3.5337% 3.55% 280 1.91 (中标收益率） 续发 4/18 3.4991% 3.52% 326.1 1.81 (中标收益率) ===================================================================== 五期 3/7 7 3.41% 3.46% 280 2.14 续发 4/11 3.3915% 3.42% 327 1.95 (中标收益率) 续发 5/9 3.3920% 3.40% 339.7 1.94 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/20 20 4.03% 4.05% 280 1.76 ===================================================================== 七期 4/25 3 2.91% 2.88% 300 1.45 ===================================================================== 八期 5/16 50 4.25% 4.22% 280 1.49 ===================================================================== 九期 5/23 10 3.36% 3.37% 344.4 1.97 ===================================================================== *十期 6/6 7 3.14% 3.15% 320.9 1.72 ===================================================================== 合计 4,498.1 (完) 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 273 2.8703% 150 1.77 =============================================================== 二期 5/4 273 2.8146% 150 2.17 =============================================================== 合计 300 (完) 注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 2.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800]. --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩