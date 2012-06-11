〔美国个股〕通用电气考虑缩减旗下通用金融的资产规模--华尔街日报

路透华盛顿6月10日电---华尔街日报周日报导,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)正考虑出售其信贷业务的大部分资产,因投资者对该企业集团已成为美国最大银行之一的状况表示担忧.

华尔街日报称,尽管通用电气已采取诸多举措削减旗下的通用金融(奇异资融,GE Capital)资产,包括出售资产和允许其贷款组合规模萎缩,目前该公司高层现在仍伺机采取进一步行动.

报导称,未来行动可能包括出售通用金融的消费金融投资组合业务,如带有私人标识的信用卡、吹雪机或割草机等产品的陈列室融资.

报导提到,此番削减可能导致通用金融的贷款组合规模缩减约16%.

报导援引三位了解该公司想法的未具名人士称,该公司尚未作出决定,且上述举措将需要等到市场状况更为有利才会展开.

无法立即联络到通用电气的发言人对此发表评论.(完)