中国改专利法 允许复制"救命药"

(本文由路透中文网编译提供)

记者 陈依琳

路透香港6月8日电---中国近期对知识产权法进行部分修改，允许国内制药商生产仍受专利保护药品的廉价复制品，此举或令外国制药公司感到不安。

中国国家知识产权局网站发布的文件对上述举措进行了概述。几个月前，印度采取类似举措，颁布首个药品强制许可，结束了拜耳(BAYGn.DE)对一种抗癌药物的垄断。

中国此举将对大型制药公司敲响警钟，因为在西方国家药品销量下滑之际，中国是药业增长的关键市场。

根据修改后的《专利实施强制许可办法》，在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，中国政府可向具备实施条件的公司颁发强制许可证，生产专利药品的仿制品。

为了公共健康目的，合格的制药商还可请求将这些药品出口到其它国家，包括世界贸易组织(WTO)成员国。

根据WTO规定，在无法承担“救命药”成本的情况下，各国可以颁发强制许可证。

中国国家知识产权局通过传真发给路透的声明称：“修订版《专利实施强制许可办法》将于2012年5月1日起实施。”

内容调整可在中国国家知识产权局网站查看。(link.reuters.com/tus68s)

WTO推荐Gilead Sciences(GILD.O)生产的泰诺福韦(tenofovir)用于治疗艾滋病。两名知情人士称，中国此举瞄准的是泰诺福韦，中国制药商准备生产该药品。

联合国和卫生专家6月初在曼谷举行了药品可及性研讨会。中国官员谈及其专利法调整。与会者包括来自柬埔寨、印度、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南的官员。(完)