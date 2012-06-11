〔航空产业〕IATA维持今年全球航空业利润预估,但欧洲亏损额料接近翻番

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京6月11日电---国际航空运输协会(IATA)周一公布数字,维持3月时对全年行业利润为30亿美元的预估,主要因原油价格上涨和欧洲经济前景仍面临较大不确定性.但各地区情况有所分化,其中欧洲全年亏损料达11亿美元,较3月预计的6亿美元几乎扩大一倍.
"今年迄今的需求要好于预期,油价也低于此前的预想,...但欧元区危机仍在阻碍行业改善利润.我们预计全年的行业净利润率只有0.5%."IATA理事长汤彦麟在该协会年会上称.
IATA数据显示,全球航空业利润于2010年达到158亿美元历史高位,但当年净利润率也仅有2.9%.去年行业利润锐减至79亿美元,利润率相应降至1.3%.
汤彦麟分析,虽然国际油价近来下跌并低于此前预期的水平,但目前燃料成本在行业成本结构中的比重,已从十年前的13%-14%大幅提升至当前的33%,给行业带来巨大压力.
他并预计,今年全球航空业旅客数量将较去年的28.35亿人次增长至29.66亿人次,营收预计达到6,310亿美元,但成本也预计增至6,230亿美元,净利润只有30亿美元.
分地区看,预计最大亏损为欧元区的11亿美元,亚太地区对利润贡献最大,预计达20亿美元,但也较3月预计的23亿美元下调;北美地区料录得利润14亿美元,较3月预估的9亿美元明显提高.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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