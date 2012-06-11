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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 11:43 BJT

〔中国新债〕国泰君安证券周四将招标发行40亿元短期融资券,期限三个月

路透上海6月11日电---中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周一公告称,将于周四(14日)
招标发行40亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).这也是继招商证券(600999.SS)六年后重启
券商短融发行以来的第二单.

  刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为6月14日10:00-11:00.具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 国泰君安证券  100       40      3     6/14招标    工行/建行等   AAA        6/15       6/18 
 =============================================================================================

  此前招商证券于5月31日招标发行了40亿元三个月期短期融资券,意味着时隔六年后,券商发行
短融重启.[ID:nSB1571636]

  截至2011年底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国30个省、市、自治区设有193家证券营业部;
拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证
券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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