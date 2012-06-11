〔中国新债〕国泰君安证券周四将招标发行40亿元短期融资券,期限三个月

路透上海6月11日电---中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周一公告称,将于周四(14日) 招标发行40亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).这也是继招商证券( 600999.SS )六年后重启 券商短融发行以来的第二单. 刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为6月14日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国泰君安证券 100 40 3 6/14招标 工行/建行等 AAA 6/15 6/18 ============================================================================================= 此前招商证券于5月31日招标发行了40亿元三个月期短期融资券,意味着时隔六年后,券商发行 短融重启.[ID:nSB1571636] 截至2011年底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国30个省、市、自治区设有193家证券营业部; 拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证 券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 张喜良