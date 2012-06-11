〔中国贸易〕后期外贸形势仍较严峻,如幸运全年可保持10%左右增长--商务部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透北京6月11日电---新华社周一援引中国商务部部长陈德铭的话称,后期外贸形势仍然比较严峻,如幸运全年可保持10%左右的增长.
中国5月贸易数据强于预期,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.亮丽的数据有助缓解对经济下行的忧虑,让中国经济二季度见底的可能性加大[ID:nSB1599892](完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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