〔中国债市动态〕中长期利率债走弱,政策刺激加力令经济趋稳预期抬头

路透上海6月11日电---中国银行间债市周一早盘现券走势较疲弱,周末公布的系列国内经济数据一如预期并不乐观,但上周五央行意外降息表明政策刺激力度已加强,对于经济增速逐步止跌走稳的预期也有所抬头,机构心态谨慎,买盘不活跃,中长期利率债收益率领先小幅上行.

"盘面不活跃,报价宽,成交少,收益率小幅上行,尤其是中长期利率债,信用债还行,"北京一银行交易员称.

华中一券商交易员亦表示,央行宣布降息等于将预期提前兑现,上周五对市场的推动作用就有限,基本以获利回吐为主,今日则延续了上日的格局.

中国央行上周宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

中国周末公布的5月宏观数据颓势不改,CPI同比升3.0%创下近两年新低,1-5月投资增速创2003年以来新低;5月工业增加值同比增长9.6%,略高于上月的近三年低点.社会消费品零售总额亦为近六年新低.二季度GDP增速可能跌破8%的传统防线,为政府出台更多刺激政策提供空间.[ID:nSB1599828]

针对这一系列数据,上述券商交易员认为,根据5月数据,经济下滑步伐可能在从年初的快速下滑,慢慢过渡到下行步伐变缓,货币政策已经放松,再伴随更多财政政策刺激,如果经济接下来能企稳,对中长期债市可能不一定很有利,短线则估计会以谨慎观望为主.

上海一银行交易员则谈到,央行降息举措,打开了放松的闸门,也给大家打开了一定的想象空间,"央行应该对经济在二季度或者三季度见底,还是有信心的,所以这个想象空间有多大,还很难说,只能说短期内(债市)还是比较安全的."

剩余期限约4.69年的固息国债120003券最新报价收益率为CN120003=CFXM为2.83%/2.82%上日尾盘为2.7750%/2.7601%.(完)