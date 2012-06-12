《交易视点》中国降息等政策放松令低等级债受益更明显--中信证券

路透北京6月12日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新信用产品周报预计，尽管当前短端利率趋于稳定，对中高评级信用债形成一定制约，但在中国通胀继续下行，增长相对偏弱，以及相对宽松资金面、道德风险预期和政策放松力度加大等因素推动下，收益率较高的评级偏低信用债仍可获得相对较好的表现。

**短端利率垫底,中低级债显优势**

从资金利率看，如果7天回购利率保持在2.2-2.5%左右的水平，将为短端利率确定一个相对明显的底部区间，制约中高等级短融收益率的下行空间，而对于AA-及以下的低评级品种，由于与中高等级品种的等级利差仍然处于相对高位，可能较为安全。

同时，需要关注的是，随着半年末时点即将到来，资金面可能因此出现一定的波动，这对于利差保护较薄的中高等级短融可能会产生一定的冲击。

中长端利率产品收益率下行幅度同样相对较小，因此上周中票收益率的大幅下行使得信用利差明显收窄；

从未来趋势看，在通胀继续下行、增长相对偏弱、降息预期较强以及资金面相对宽松的情形下，中票市场可能仍然相对平稳，同样地，AA-中票等低级别品种因为较高的收益率水平可能表现相对更好；

当然包括工业增速企稳、上周末西班牙接受欧盟千亿救助等因素可能对市场形成一定负面影响，在信用利差处于较低水平的背景下，对于市场所面临的利率风险需要提高警惕，当然尤其需要关注的是国内信贷政策的变动以及希腊危机事态的进展。

**中低级城投债显利好,银行次级债值得关注**

降息政策对于城投债等中低评级债券的利好作用可能更为明显。

一方面，从历史经验看，贷款利率基本是作为城投债收益率的下限，本次央行降息的同时，贷款利率可下浮空间也进一步扩大，因此对于城投债来说，意味着收益率底部的大幅下移，城投债收益率的下行空间进一步打开；

另一方面，连续的刺激政策说明决策层保障经济平稳增长的决心，而且由于下浮空间的打开，优质企业贷款的贷款利率较降息前的最大下降幅度达80-90BP，这对于降低企业融资成本、推动其加大投资力度的作用远远大于常规的单次降息，有利于经济增长的企稳和企业信用资质的改善。

因此对于城投债市场来说，在宽松资金面、道德风险预期及政策放松力度加大等因素推动下，其表现可能仍然相对较好。

此外,商业银行次级债值得关注。近期商业银行次级债发行量逐渐升温，以10+5年12光大次债为例，其收益率水平达5.25%，远高于同期限的超AAA企业债，对于配置型投资者来说，具有一定投资价值，而对于陆续将发行的工行等大中型银行次债的投资价值，值得进一步关注。

**新债集锦**

上周共有38只信用债券公告发行（或即将发行），其中短融12只，中期票据8只，私募票据3只，企业债8只，公司债1只，集合票据3只，商业银行债3只，合计发行量617.1亿元。(完)

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