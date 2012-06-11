更正:〔意大利数据〕第一季GDP终值较前季下滑0.8%,较上年同期下降1.4%

(更正:因译文有误,内文倒数第二段改为"最终国内需求的贡献度为负1.2个百分点",非"最终国内需求较前季下滑1.2%")

路透6月11日电---意大利统计局周一公布,第一季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季下滑0.8%,受内需下滑拖累;较上年同期下修至萎缩1.4%,前值为萎缩1.3%.

去年第四季亦下修为较上年同期下滑0.5%,原先公布的数字为较上年同期下滑0.4%;较前季下滑的幅度则维持在0.7%不变.

意大利经济第一季萎缩0.8%,为连续第三季下滑,且为2009年第一季以来最大降幅.

除了政府支出之外,所有GDP数据中的主要项目均较前季下滑.

最终国内需求的贡献度为负1.2个百分点,净出口虽带来了0.9个百分点的正面贡献,但这纯粹是因为进口锐减,降幅大过于出口的萎缩程度.

意大利过去10年来的经济成长在欧元区国家中敬陪末座,预料今明两年表现也将落后于多数区内伙伴.

德国第一季经济较上季成长0.5%,法国则是持平.(完)