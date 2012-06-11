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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 11:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲时段在79.40-92区间波动,但仍偏向上行

0337GMT

* 美元/日圆仍偏向上行,尽管亚洲市场走势变动不大,在79.40-92区间波动

* 80.00之前仍有卖单,但该水准上方挂有停止单,且80.20上方有大量停止单

* 80.19为100日移动均线切入位

* 部分卖单来自出口商,但规模不大

* 79.50左右及其下方挂有各类炒家的买盘 (完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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