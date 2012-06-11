〔投行观点〕中国今年CPI涨幅预测下调至3%,因商品与食品价格回落--瑞银

路透北京6月11日电---在中国公布5月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅创近两年新低后,投资银行瑞银发布报告,将中国今年全年CPI涨幅预测下调0.5个百分点至3%,因预期未来大宗商品及食品价格将进一步回落.

瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中预计,在接下来的几个季度内,中国政府的政策支持,包括增加基建投资和信贷扩张,将对经济活动不断产生明显影响.不过,除非欧元区危机明显恶化且中国出口面临崩溃,料政府将不会采取任何大规模的经济刺激方案.

"尽管我们仍预计国内的天然气价格,水价及电价还有上调空间,但回落中的大宗商品和食品价格将有助于缓解通胀压力,预计6月CPI涨幅会到2.5%,三季度甚至会更低."报告称.

具体而言,基数效应将在未来数月内继续对抑制通胀发挥正面作用,尽管部分食品价格看涨,而猪肉价格可能持续回落.此外,疲弱的全球经济环境业已拖累石油价格和其他大宗商品价格明显下滑.

中国5月CPI同比升3.0%,为近两年低点,而PPI(工业生产者价格)跌至30个月低点.前五月投资增速为20.1%,为2003年以来新低.[ID:nSB1599828]

报告并指出,受益于最近首套房贷的放松、降息动作及开发商贷款环境的改善,料房地产行业投资和建设在未来数月间将企稳并温和回升.

"外需将是(中国经济)最大的风险,特别是欧元区金融危机的影响;而内需方面,房地产行业能否实现回升仍将是最大的不确定因素--尽管最近的数据显示这一迹象或为可能."报告认为.

受季节性因素影响,中国5月房地产投资有所回暖.路透根据国家统计局数据测算,5月房地产开发投资同比增长18.2%,已自上月9.2%的逾两年来低点回弹;新开工面积同比则继续下滑,下降4.7%.[ID:nSB1599786]

同时,关于政策放松对经济刺激的有效性,报告提示目前仍存在一定的怀疑态度,原因在于地方融资平台的债务压力、银行业不良贷款的担忧,以及中国在投资驱动之外寻求经济再平衡的需要.(完)