〔东京汇市〕欧元/美元升破1.26,西班牙援助协议舒缓市场担忧

* 西班牙达成纾困协议,提振风险较高资产上涨

* 交易商在希腊选举前仍保持谨慎

* 中国数据疲软,但较交易商担忧的要好

路透东京6月11日电---欧元兑美元周一料录得近八个月来最大单日涨幅,之前西班牙获得国际机构对其银行业的援助,而且中国公布的数据尽管疲弱,但要好于市场的担忧.

欧元区同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,以安抚投资者并防范希腊危机升温时,西班牙银行业发生挤兑的风险.希腊将在本周末举行选举.[ID:nSB1600168]