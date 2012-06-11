〔东京汇市〕欧元/美元升破1.26,西班牙援助协议舒缓市场担忧

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 西班牙达成纾困协议,提振风险较高资产上涨
* 交易商在希腊选举前仍保持谨慎
* 中国数据疲软,但较交易商担忧的要好
路透东京6月11日电---欧元兑美元周一料录得近八个月来最大单日涨幅,之前西班牙获得国际机构对其银行业的援助,而且中国公布的数据尽管疲弱,但要好于市场的担忧.
欧元区同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,以安抚投资者并防范希腊危机升温时,西班牙银行业发生挤兑的风险.希腊将在本周末举行选举.[ID:nSB1600168]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。