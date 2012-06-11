〔中国政策〕拟对部分重要资源产品实行收储政策,包括铜、稀土、钨等--消息

路透北京6月11日电---接近官方的消息人士周一表示,中国正考虑对部分重要资源产品实行收储政策,包括铜、稀土、钨等,并考虑对部分稀有金属也将采取类似稀土管理办法.这是中国对资源产品管理的重要政策调整,将有利于稳定资源产品价格.

消息人士称,部分重要资源能源产品分成两大部分:一部分属于中国严重紧缺、需要通过进口的产品,如石油、铜、镐等;另一部分属于中国储量、产量丰富,并大量出口满足国际市场的需要.

前一部分产品价格主要受制于国际市场,在国际市场价格低迷时可择机收储,后一部分产品,主要是一些稀有金属,如稀土、钨、钼、锑、锡等,虽然中国储量世界第一,但由于整体数额稀少,难以满足国内外新兴产业、新能源(生产新能源的材料主要依赖于稀有金属)和国防军事工业发展的需要.

"例如,2010年中国钨储量占世界47%,钨精矿和钨冶炼产品分别占世界的87%和85%,如果按现行开采速度,不到20年时间,现有资源将枯竭.因此继中国对稀土资源从开采、生产、经营、出口等环节实行全方位严格管理措施外,对部分稀有金属采取类似稀土管理办法也势在必行."上述一位了解情况的消息人士称.他表示,有关产品收储的具体方案将由不同部门牵头.

中国5月PPI同比下降1.4%,环比下降0.4%,其中有色金属价格同比下降6.2%,环比下降0.7%,均处于近年来的低位.在这种情况下,进一步加大对部分重要资源能源产品的收储力度,有利于保护资源的合理开发和利用.

本月初,中国证券报报导称,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动.当稀土价格下降到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求在市场上收储;当稀土价格上涨到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求售出稀土.

去年5月,国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易[ID:nSB1581560].

消息人士提到,如石油、铜、稀土、钨等,是不可再生的重要战略物资,也是国际市场激烈争夺的对象.当国际市场一些大宗产品、特别是部分重要资源能源产品价格走低时,是国家收储的好时机.

全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用于制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品. (完)