〔中国外汇〕汇丰中国达成首笔无本金交换人民币外汇货币掉期业务

路透上海6月11日电---汇丰银行(中国)有限公司周一达成首笔无本金交换人民币兑美元货币掉期交易,交易对手是兴业银行(601166.SS),名义本金1,000万美元,成为首批达成此项业务的银行之一.

国家外管局近日发文称,将增加货币掉期业务的本金交换形式.境内机构在银行间外汇市场开展人民币外汇货币掉期业务,除现有规定外,还可以采取在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金交换形式.新规自今日(6月11日)起实施.[ID:nSB1585832]

"非常高兴看到监管机构不断拓展银行间市场的交易品种和交易形式.无本金交换的形式有助于进一步活跃该产品的交易量,从而有利于银行为客户提供更好的避险方案,"汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监廖宜建表示.

汇丰中国于2007年成为首批在中国银行间市场开展人民币外汇货币掉期业务的银行之一,主要进行人民币兑美元货币掉期交易.2011年,随着该项业务向企业客户开放,汇丰成为首批向客户提供该项服务的银行之一.

货币掉期是指在约定期限内交换约定数量的两种货币,同时定期交换两种货币利息的交易协议.一般在期初按约定汇率交换两种货币,并在期末以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换,也有只在期末交换本金.此次引入无本金交换的形式,可以在期初及/或期末都不交换本金,而只交换货币利息.(完)