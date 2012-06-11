〔中国货币市场〕回购利率整体微跌,经济数据在预期之中未显影响(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月11日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘微跌.尽管周末公布的宏观经济数据表现不佳,但基本落在此前市场预期之中,市场反应淡定.

交易员表示,上周央行降息举措中允许银行存款利率上浮1.1倍,如贷款逐步恢复,存款流失严重的金融机构更倾向上调存款利率,竞争存款资源.如按照上限调整,银行存款利率不降反升,一定程度上将限制资金利率的下行.

"感觉降息为长期树立了方向,对(市场)短期的影响是有限的,(降息)对资金市场的影响并不直接,要靠实体经济传导过来的.另外央行给商业银行们上调(存款利率)的空间,所以基本相当于没怎么调."上海一银行交易员称.

中国五大国有银行上浮存款利率次日,股份制银行纷纷跟进调升存款利率,持平甚至超越国有银行.包括华夏银行(600015.SS)、深发展(000001.SZ)在内的多家股份制银行更将一年期利率上调至存款利率上限3.575%.[ID:nSB1600678]

上海一券商交易员称,"资金成本再降的空间也不会太大了,因为银行的存款成本上去了."

她并认为,受降息的影响,本周央行公开市场正回购利率或可能有所变动,从而对短期资金利率起到引导作用.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天和91天期两种正回购需求.[ID:nSB1600708]

上述银行交易员指出,前期流动性宽裕的重要原因是银行贷款业务疲软,但随着刺激贷款投放举措的落实,从银行整体资金池看来,资金在贷款和银行间市场两个池子中的分布将逐渐趋于平衡.

中国5月宏观数据颓势不改,CPI同比升3.0%创下近两年新低,1-5月投资增速创2003年以来新低;5月工业增加值同比增长9.6%,略高于上月的近三年低点.社会消费品零售总额亦为近六年新低.[ID:nSB1599758]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3270 2.4126 -8.56 4,987.10

七天CN7DRP=CFXS 2.4247 2.4648 -4.01 648.99

14天CN14DRP=CFXS 2.7548 2.8556 -10.08 60.34

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3296 2.4116 -8.20 1,557.22

七天CHICNY7D=CFXS 2.4274 2.4781 -5.07 133.70

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4900 2.0000 49.00 366.89

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.3500 2.2450 10.50 85.92

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.4200 2.3150 10.50 3.30

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3600 2.4500 -9.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4173 2.4400 -2.27

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7300 2.8100 -8.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3196 2.4033 -8.37

七天SHICNYSWD= 2.4154 2.4567 -4.13

三个月SHICNY3MD= 4.0972 4.1163 -1.91

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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