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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 12:32 BJT

《企业看点》--6月11日财务活动报导摘要

路透6月11日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,高盛(GS.N)就出售旗下对冲基金管理业务一事,与道富银行(STT.N)接近达成协议.[ID:nSB1600700]

* 华尔街日报周日报导,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)正考虑出售其信贷业务的大部分资产,因投资者对该企业集团已成为美国最大银行之一的状况表示担忧.[ID:nSB1601010]

* 德国金融时报(Financial Times Deutschland)周日称,大众汽车(VOWG_p.DE)正初步研究是否购入陷入困境的美国卡车制造商Navistar International (NAV.N)股份,此举意在拉近与竞争对手戴姆勒(DAIGn.DE)的距离.[ID:nL5E8HA2TL]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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