《交易视点》中国拉开降息长周期,债券牛市尚未结束--中金

路透北京6月11日电---中国大型投行--中金公司发布重要事件简评认为，中国本次降息拉开了一个降息长周期，因此债券的牛市行情尚未结束，战略上应该继续看多，在战术上则应该把握好节奏，若本次降息后引发市场获利了结导致回调幅度较大，建议买入而不是继续卖出。

**28天央行正回购利率或降25bp至2.55%**

由于本次降息并没有导致银行的资金成本出现明显下降，对货币市场利率和短期债券收益率的影响是中性的，但是考虑到存款利率的上浮有助于减轻脱媒化压力，同时央行将下调公开市场正回购利率，我们认为这些有助于降低7天回购利率的波动幅度，缩小其与1天回购利率之间的差距，未来将保持在2.5%附近。

如果将活期存款利率和1年期存款利率简单加权平均作为银行存款的资金成本，那么该成本在2%附近，而1天回购作为银行资产配置的最短期资产，其利率水平已经接近该成本，很难继续大幅下降。

但降息也封死了回购利率未来上升的空间，央行公开市场28天正回购的利率可能会从降息前的2.8%下调至2.55%，这意味着7天回购利率将在此水平附近波动。更重要的是，在存款利率上限提高以及理财收益下降的情况下，脱煤化的进程会放缓，这会增加银行资金的稳定性，有利于降低回购利率的波动性。

**未来会继续降息**

过去两年脱媒化导致7天回购利率的波动增大，与1天回购利率之间的利差明显扩大，我们预计未来两者的利差将重新缩小至50bp左右。在回购利率不进一步下行的情况下，我们认为短期债券收益率暂时也不具备下降空间。

中长期债券收益率的走势取决于两方面的预期：一是降息后贷款增量能否持续回升，二是是否会继续降息。这两个预期本质上是一致的，如果本次降息能够刺激贷款需求持续回升，那么也就不需要进一步降息；但我们认为一次降息难以推动信贷尤其是中长期贷款增速的回升，所以未来会继续降息，银行在信贷需求疲软的情况下也会增强对中长期债券的配置需求，收益率曲线将继续平坦化下移。

短期而言，尽管收益率已经反映了部分降息预期，但预期的兑现尤其是首次降息会增强进一步降息的预期，因此我们倾向于认为收益率会再下降10-15bp，以反映年内再降息一次的预期。

如果中长期债券收益率没有出现明显下降，那么投资者可以继续持有这些债券；反之，如果降幅达到20-30bp，反映年内再降息两次的预期，那么投资者可以阶段性的平仓获利。

**非对称降息利好信用债,长久期品种最具投资价值**

非对称降息对信用债的利好大于利率债，因为贷款下限可以作为中高等级信用债收益率的上限，下限的扩大将进一步降低信用利差的中枢。

按贷款基准利率下浮20%计算，3-5 年期贷款利率已经降至接近同期限AA 评级债券的水平，贷款和信用债之间的利差有较明显的缩小，这可能推动信用债收益率继续下行。

由于5 年期定存利率降幅较大，且银行普遍按照基准利率执行，因此保险公司继续获得5%以上的存款利率的难度增大，对超AAA长期企业债的配置需求会增强。

我们仍然认为该品种在长久期品种中最具有投资价值。目前5年期定存利率为5.1%，但是到期一次还本付息，如果换算成复利只有4.65%，这意味着保险公司要获得5%以上的协议利率已十分困难，而最佳的替代品种就是收益率在4.5-5%之间的超AAA长期企业债。

鉴于回购利率不会有明显下降，互换利率继续下降的空间不大，建议收取固定利率头寸的投资者获利了结。由于互换利率明显低于同期限政策性银行债，买入债券支付互换固定利率的息差交易将增多，从而推动两者之间的利差会逐步缩小。(完)

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