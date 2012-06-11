《交易视点》非对称降息降低高等级信用利差中枢,提升风险偏好--中金

路透北京6月11日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，中国央行上周采取的实际非对称降息对信用债的利好大于利率债，即使利率债短期内收益率降幅有限，市场风险偏好的不断增强，也有望使得信用债的信用利差仍有进一步收窄的空间。

**银行间：贷款利率下浮区间扩大将降低高等级信用利差中枢**

我们认为非对称降息对信用债的利好大于利率债，即使利率债短期内收益率降幅有限，信用债的信用利差仍有进一步收窄的空间。

首先，贷款利率下限可以作为高等级信用债收益率的上限，下浮幅度的扩大意味着高等级信用债的信用利差中枢将出现下移，即未来的中位数可能低于历史中位数。

其次，贷款利率下浮区间扩大后，同时考虑到银行的风险偏好下降，不排除其通过增加贷款利率下浮幅度来吸引优质企业借贷，这样可能会减少中高等级信用债的潜在供给量。

第三，存款利率允许上浮对银行理财收益率产生上行压力，而短融收益率已达不到理财承诺的收益率水平，因此理财资金对中票、企业债这些中长期信用债的配置需求会继续增强。

由于5年期定存利率降幅较大，且银行普遍按照基准利率执行，因此保险公司继续获得5%以上的存款利率的难度增大，对超AAA长期企业债的配置需求会增强，我们仍然认为该品种在长久期品种中最具有投资价值。

**交易所：降息将进一步提高高收益债的风险偏好**

目前交易所高收益债信用利差整体处于历史均值附近，尽管经济下滑并不支持信用利差降至历史均值以下，但市场的风险偏好却不断增强。

原因在于：第一，海龙短融顺利兑付显示了政府对债券违约零容忍的态度；第二，高评级信用债的信用利差已处于历史低位，加上股市持续低迷，使得高收益债成为了最佳的投机品种。

相对于法定比率的下调而言，降息能够更直接的缓解企业的财务负担，有助于进一步强化市场的风险偏好。

但需要强调的是，降息是否能有效改善企业的盈利能力仍有待观察，取决于实际贷款加权利率能否跟随基准利率的回落以及下浮区间的扩大而快速下降，如果这一传导过程不能顺利展开，那么下半年信用风险事件对高收益债的估值带来冲击的可能性依然存在，仍应对盈利和现金流恶化明显的行业和企业保持谨慎。

**新券配置建议**

本周新发短融除AAA级澜沧江和北车外，其余评分均达到或超过同评级平均水平，其中相对价值较突出的包括AA中建五、AA-宝丰能和南二桥，尤其南二桥在低评级个券中风险明显较低。

本周新发中票评分基本达到同评级平均水平，其中AA 中汽技和大众报相对投资价值较高，闽龙净是本周唯一评分低于同评级平均水平的中票。AA-有担保中票淮海业债项违约风险很低，资质与AA+级可比但发行利率与AA 级接近，适合对主体评级和流动性要求不高的投资者配置。

本周两支企业债均为城投，推荐配置省级的赣水投债，县级嘉善债价值较弱。本周公司债发行利率下降较多，整体上相对二级没有明显优势，相对而言富春略好。

**评级调整**

本周有5家发行人涉及评级行动，除新大洲因董事长被立案调查列入观察名单外，其余均为评级上调，中金评分均维持不变。(完)

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