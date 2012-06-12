南海危机深化 各方摩拳擦掌

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月11日电（记者 David Lague）---在中国经济和军事实力崛起之初，中国政府遵循着邓小平提出“韬光养晦”的外交方针。

如今，中国实施改革开放已经三十余年，军事实力增长一目了然，发展目标已亟不可待，韬光养晦的政策似乎有点过时，或变得不太可行了。

中国和东南亚国家当前在南海主权上的争端，尤其是中国与菲律宾在黄岩岛问题上的僵局，已经充分说明了这一变化。

“这已经不是我们20年前所看到的了，”独立安全政策机构科科达基金会的防务分析师和创始人Ross Babbage说道。

“现在的中国已经完全变样了，安全规划专家在考虑20年后的中国又将是什么样子？”

地区安全专家表示，随着中国以惊人的速度推进海军现代化，外界对中国长期发展目标的不安情绪与日俱增，这种外部反应或许是邓小平当初极力避免的。

尽管伊拉克和阿富汗战争令美国疲惫不堪，且五角大楼面临大幅度削减预算，美国仍极力推动在亚太地区军事部署，外界普遍认为这是针对中国影响力增长而采取的遏制措施。

该地区不少国家，包括那些过去曾与美国为敌或关系疏离的国家，对美国所谓的战略重心移向亚洲表示欢迎。

“近些年，因围绕南海问题的紧张局势和争端，多数东南亚国家看来对美国的战略调整表示欢迎和支持，”新加坡南洋理工大学助理教授、中国安全政策专家李明江说道。

“这种趋势在未来一些年很有可能继续。”

上周，美国国防部长帕内塔透露了奥巴马政府在亚太地区的军力部署计划细节。

作为今年1月首次提出的重返亚太战略的一部分，美国未来将把60%的战舰部署在亚太地区，高于当前的约50%。调整后的亚太地区军事力量将包括六艘航母，以及美国海军的多数巡洋舰、驱逐舰、濒海战斗舰和潜艇。

菲律宾等中国周边较小的邻国急于加强与美国的安全关系。

菲律宾总统阿基诺上周五在白宫与美国总统奥巴马会晤，双方讨论了扩大双边军事和经济关系的问题。

奥巴马后来对记者表示，要解决南海及整个太平洋海上争议，需要适用明确的国际规则。

中国和菲律宾在黄岩岛问题上的僵局悬而未决之时，中国官方媒体和军事网站上周报导称，中国第一艘056型轻型护卫舰已经在沪东造船厂下水，另有三艘正在建造中。

海军分析师表示，这种排水量1,700吨、装备76毫米口径主炮、导弹和反潜鱼雷的舰艇适合在南海地区巡逻。

尽管这些舰艇是为低级别地区冲突设计建造，专家表示，中国政府更大范围地部署先进的远程导弹、隐形潜艇、攻击机和网络武器似乎是针对美国在该地区的军事部署。

美国重返亚洲以及对该地区防务关系的承诺，获得了主要盟友的欢迎，这可能让中国更加感到担心。

“澳大利亚非常欢迎美国继续（在亚洲）存在并将加强这种存在，”澳大利亚国防部长史密斯在中国国际战略学会发表讲话时说道。（完）