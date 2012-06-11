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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 14:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元卖单在平价上方伺机而出

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* 澳元/美元在亚洲早盘跳空上扬,高见1.0010

* 宏观基金在高点大举出货,一些抛盘与欧元/澳元回购操作相关

* 在0.9940-60间有买兴

* 澳元/日圆在79.70有坚实卖单,但79.75上方挂有停止单

* 80.00上方挂有更多停止单.(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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