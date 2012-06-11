《汇市简讯》美元/日圆下档有坚挺买盘,上方有停止单

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 美元/日圆自79.50附近有坚挺买盘
* 据称买单来自日本进口商和投资者等各类群体
* 在80.00下方仍有卖单,包括少量日本出口商的卖兴
* 在80.00上方有停止单,80.20上方有大量停止单.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。