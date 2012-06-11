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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 13:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下档有坚挺买盘,上方有停止单

0538GMT

* 美元/日圆自79.50附近有坚挺买盘

* 据称买单来自日本进口商和投资者等各类群体

* 在80.00下方仍有卖单,包括少量日本出口商的卖兴

* 在80.00上方有停止单,80.20上方有大量停止单.(完)

--编译 丁琦;审校 龚芳

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