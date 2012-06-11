〔路透调查〕新西兰央行本周或维持利率不变,料到2013年会生息

路透惠灵顿6月11日电---新西兰央行本周会议料笃定会维持利率在纪录低点不变,为连续第10次会议按兵不动,因新西兰元挫低,欧洲形势存在风险.分析师认为下次利率变动将是在2013年初加息.

路透访问17位分析师中有16位预计,新西兰央行周四的货币政策声明将维持利率在2.5%不变,其市场预测可能继续显示中期来看政策趋于温和收紧倾向.一位分析师预计会降息25个基点.

新西兰央行有充分的理由维持利率不变,国内经济形势艰难,贸易条件下降,通胀较低且全球不确定性上升.

实际上,新西兰央行在其4月政策评估中暗示,考虑到新西兰元的力道,央行可能会降息,但此后新西兰元一路走贬,跌逾4%.

"藉由新西兰元走疲和固定利率下降,经济前景疲弱很大程度上通过这些较宽松的货币环境抵消,"ASB Bank分析师Daniel Smith表示.

金融市场对降息前景仍有些许坚持.利率互换当前定价暗示,周四降息的机率CSSY为13%,未来12个月将降息14个基点.

一个月前,在新西兰元这波跌势之前,市场预计本周降息的机率为85%,未来一年将降息144个基点.

多数分析师目前预计,今年剩余时间利率将持稳,新西兰央行暂不加息,要静候全球经济发展趋势.

"我们预计,首次加息可能推迟至2013年3月,"BNZ研究部主管Stephen Toplis表示,并称其预计4.25%的峰值或许过高.(完)